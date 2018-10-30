Inserire Norgaard per avanzare Veretout: il danese doveva giocare contro il Cagliari, ma poi..

La Nazione di oggi fa il punto sulle possibili scelte della Fiorentina a centrocampo. Sembra infatti che ormai la necessità di usufruire di Veretout da mezzala sia troppo importante per Pioli, che ade...

La Nazione di oggi fa il punto sulle possibili scelte della Fiorentina a centrocampo. Sembra infatti che ormai la necessità di usufruire di Veretout da mezzala sia troppo importante per Pioli, che adesso potrebbe pensare di inserire Norgaard in cabina di regia. Prima di farsi male con la Nazionale, il centrocampista danese era pronto per giocare titolare contro il Cagliari. Ieri fortunatamente è tornato ad allenarsi in gruppo, adesso quindi potrebbe giocare la trasferta a Frosinone.