Inizia male l'avventura di Palladino al Bologna, solo 1-1 contro il Torino. Manca un rigore al Toro nel finale

Il racconto della partita tra Bologna e Torino, esordio per Palladino sulla panchina rossoblù

Finisce 1-1 tra Bologna e Torino al Dall'Ara l'anticipo della 5^ giornata di Serie A. La squadra di Palladino va in vantaggio dopo 14 minuti grazie alla rete di Federico Bernardeschi, che sfrutta alla perfezione una deviazione di Ismajli sul cross di Miranda e con il sinistro batte Perri, sistemandosi prima la palla nel migliore dei modi. È il preludio a un dominio territoriale dei padroni di casa, che però non chiudono l'incontro e così nella ripresa tutto cambia.

Abate ridisegna una squadra a trazione offensiva nel finale e così al 77' viene premiato. Sandro Kulenovic riceve molto distante dalla porta, si libera di un avversario e punta con forza l'area di rigore, poi calcia debolmente con il destro, ma trova l'errore incredibile di Skorupski, che buca l'intervento e raccoglie la palla in fondo alla rete.

Da segnalare anche quello che sembra essere a tutti gli effetti un errore di Guida, che sceglie di non fischiare un calcio di rigore per il Torino. Oristanio lanciato a rete sterza e salta secco Heggem, che sullo slancio dell'intervento gli toglie il piede di appoggio. Per arbitro e VAR non c'è niente e si prosegue. È l'ultima vera emozione di un match gradevole e pieno di emozioni. Lo scrive TMW