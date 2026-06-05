Inizia l'avventura di Italiano al Besitkas: oggi alle 15 atterrerà a Istanbul per firmare un biennale

Vincenzo Italiano dopo la fine dell'esperienza a Bologna sarà il nuovo allenatore del Besiktas

Vincenzo Italiano dopo la fine dell'esperienza a Bologna sarà il nuovo allenatore del Besiktas. Infatti come riporta Fabrizio Romano l'ex mister della Fiorentina oggi alle 15 atterrerà a Istanbul e inizierà la sua nuova avventura. Firmerà un ricco biennale con ingaggio da 6 milioni netti a stagione e per la prima volta allenerà all'estero