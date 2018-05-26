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Ingenuità difensiva, il Torino pareggia su calcio di rigore

Pareggia il Torino a 10' dalla fine. Ingenuità difensiva di Hristov che in area non trova il pallone e abbatte l'attaccante granata.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2018 16:57
Ingenuità difensiva, il Torino pareggia su calcio di rigore -
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Pareggia il Torino a 10' dalla fine. Ingenuità difensiva di Meli che in area non trova il pallone e abbatte l'attaccante granata. Dagli 11 metri si presenta Butic che non sbaglia, confermandosi sempre di piú capocannoniere del Torneo. Viola sfortunati che nel finale dovranno con tutta probabilità fare a meno di Gori, colpito da crampi dopo una partita di sacrificio.

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