Ingenuità difensiva, il Torino pareggia su calcio di rigore
Pareggia il Torino a 10' dalla fine. Ingenuità difensiva di Hristov che in area non trova il pallone e abbatte l'attaccante granata.
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2018 16:57
Pareggia il Torino a 10' dalla fine. Ingenuità difensiva di Meli che in area non trova il pallone e abbatte l'attaccante granata. Dagli 11 metri si presenta Butic che non sbaglia, confermandosi sempre di piú capocannoniere del Torneo. Viola sfortunati che nel finale dovranno con tutta probabilità fare a meno di Gori, colpito da crampi dopo una partita di sacrificio.