Infortunio in Champions League per Diao: a rischio la sua presenza per Fiorentina-Como

Il giocatore del Como è uscito per problemi muscolari

Pomeriggio di luci e ombre per Assane Diao. L’attaccante del Como aveva trovato il gol nella sfida di Champions League contro il Feyenoord, prima di accusare un infortunio alla coscia al 23° minuto. Nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero.

Una notizia che interessa indirettamente anche la Fiorentina: la presenza di Diao nella sfida di domenica 18 ottobre contro i viola è infatti in forte dubbio.