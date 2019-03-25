Infortunio Federico Chiesa, ecco quando è previsto il rientro della stella viola

In casa viola tiene banco la situazione dell'infortunio di Chiesa. Fra oggi e domani è probabile che la Fiorentina diffonda un report medico sulle condizioni e le prospettive di recupero. Possibile ch...

A cura di Redazione Labaroviola 25 marzo 2019 13:46

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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