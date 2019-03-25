Infortunio Federico Chiesa, ecco quando è previsto il rientro della stella viola
In casa viola tiene banco la situazione dell'infortunio di Chiesa. Fra oggi e domani è probabile che la Fiorentina diffonda un report medico sulle condizioni e le prospettive di recupero. Possibile ch...
In casa viola tiene banco la situazione dell'infortunio di Chiesa. Fra oggi e domani è probabile che la Fiorentina diffonda un report medico sulle condizioni e le prospettive di recupero. Possibile che Chiesa possa essere disponibile anche per la sfida di domenica prossima contro il Torino? La situazione è da valutare anche in vista di un finale di stagione che avrà uno snodo importante nella partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Più facile che il rientro avvenga la giornata successiva