Indiscrezione: Fiorentina interessata ad un talentuosissimo brasiliano ecco di chi si tratta

Come riportato anche nei giorni scorsi da alcuni fonti di informazione, come ad esempio la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ed anche la Roma si sono interessate ad un giovane giocatore brasiliano.S...

Come riportato anche nei giorni scorsi da alcuni fonti di informazione, come ad esempio la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ed anche la Roma si sono interessate ad un giovane giocatore brasiliano.

Si tratta di Marcos Robson Cipriano detto anche Marquinhos una super promettente ala sinistra che gioca nel San Paolo. La valutazioen è di circa 5 milioni di euro ma rischia di salire nei prossimi mesi fino ad 8. Secondo indiscrezioni la Fiorentina sarebbe in leggero vantaggio sulla Roma che sta vagliando anche altre opportunità sul mercato sud-americano

Scheda tecnica:

Nato nel febbraio del 1999, il giocatore come già detto è un ala sinistra. Non è molto alto, infatti i suoi centimetri sono solo 171. E' mancino il che non guasta vista la scarsa presenza di mancini in rosa.

Tecnicamente è molto bravo ed è molto abile nel girarsi negli spazi stretti e nascondere la palla ai giocatori quando meno se lo aspettano. E' molto rapido anche nel lungo ed adatto per giocare di ripartenza.

Quando è in prossimità del portiere avversario, mantiene sempre la lucidità necessaria per mettere la palla nel sacco, sfoderando verso la porta delle potenti conclusioni. Sarebbe molto importante per una Fiorentina che raramente centra lo specchio della porta trovare un giocatore che riesca a portare precisione in avanti.

Per caratteristiche fisiche, tecniche e tattiche, Marquinhos Cipriano può ricordare, con le dovute proporzioni, un altro suo connazionale molto conosciuto qui in Italia, Douglas Costa