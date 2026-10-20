Incredibile underperfomance della Fiorentina: mancano 7 punti e 3 gol. Ma ci sono 7 gol subiti in più

L'underperfomance della Fiorentina è la più importante della Serie A, mancano all'appello ben 7 punti

Il noto sito di analisi sportiva Opta ha aggiornato la classica della serie A in base agli expected points. In questa classifica la Fiorentina è 10º con un valore di 9.3 punti attesi. Ma cosa sono i punti attesi o expected points?

Gli Expected Points (xP) misurano quanti punti una squadra avrebbe dovuto teoricamente ottenere in una partita, basandosi esclusivamente sulla mole e sulla qualità delle occasioni da gol (create e subìte), neutralizzando l'impatto di fortuna, errori clamorosi o parate eccezionali. Come si calcolano:

⁠1. Rilevazione degli xG: Si isolano gli Expected Goals di ogni singolo tiro effettuato e concesso dalle due squadre durante i 90 minuti. ⁠1. Simulazione: Un modello matematico utilizza questi valori per "rigiocare" virtualmente la partita migliaia di volte, ricavando la percentuale esatta di probabilità che il match finisca con una vittoria interna, un pareggio o una vittoria esterna. ⁠1. Conversione in punti: Queste tre percentuali vengono moltiplicate per i classici punti in palio per ciascun esito (3 per la vittoria, 1 per il pari, 0 per la sconfitta) e poi sommate.

In questa speciale classifica la Fiorentina si piazza al 7° posto con ben 11 punti. I viola infatti hanno raccolto ben 7 punti in meno rispetto a quanto creato e subito. La differenza è in entrambi i reparti, la Fiorentina infatti ha segnato meno di quanto creato, i gol attesi sono 11,5 e la Fiorentina ne ha segnati tre in meno, segno che ha sprecato diverse occasioni. Solo il Venezia ha una conversione xG gol fatti peggiore.

Ma i problemi sono soprattutto in difesa, la Fiorentina è la peggior difesa con 17 gol subiti. La squadra di Vanoli infatti ha concesso agli avversari 10 xGA (gol attesi contro) e ne ha subiti ben 7 in più. E qui nessuno ha fatto peggio in termini di occasioni concesse e gol subiti, non è un caso che De Gea è il portiere con il dato peggiore sui gol evitati.

Ricapitolando l'underperfomance della Fiorentina è un qualcosa di incredibile. I viola sono la squadra che ha perso più punti (7) tra punti attesi e reali, sono la squadra che perde più posizioni in classifica (11) tra posizione attesa e reale. Sono la 2° squadra che converte peggio gli xG creati in gol (3.5 xG sprecati) e soprattutto sono la squadra peggiore per gol presi rispetto alle occasioni create. Insomma ci sono dei problemi, ma alla Fiorentina gira anche male.