Incontro Sousa-russi? Fiorentina smentisce e organizza un summit con il tecnico. I presenti...

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La notizia di stamattina riportata dal Corriere Fiorentino ha fatto rumore. La presenza di Paulo Sousa a cena con alcuni commensali russi ha allarmato anche alla società viola tanto che in tarda mattinata il direttore generale Andrea Rogg e il direttore sportivo Daniele Pradè hanno raggiunto il centro sportivo per un summit con l’allenatore ed in particolare l’assistente personale del tecnico, Sem Moioli. Lo riporta Radio Bruno Toscana, che poi riferisce anche di una secca smentita arrivata – ufficiosamente – dalla stessa Fiorentina, secondo cui Sousa avrebbe semplicemente cenato con degli amici di cui solo alcuni di nazionalità russa.