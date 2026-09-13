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Incidente per Daniel Maldini dopo la partita con l’Atalanta: è in ospedale per accertamenti

Daniel Maldini è rimasto ferito in un incidente tra due auto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2026 11:41
Incidente per Daniel Maldini dopo la partita con l’Atalanta: è in ospedale per accertamenti -
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E' rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto attorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini che compirà 25 anni fra un mese.

Sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti. Sul posto sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Lo scrive ANSA

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