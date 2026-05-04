Inchiesta arbitri: il PM ascolterà l'addetto degli arbitri dell'Inter, poi toccherà a quello della Juve

Il PM della Procura di Milano ha convocato il club referee dell'Inter e poi ascolterà quello di Juventus, Parma e Lazio

La Procura di Milano convocherà Giorgio Schenone nei prossimi giorni per essere sentito nell'inchiesta sul mondo arbitrale del calcio italiano. Lo scrive il quotidiano La Repubblica, secondo cui l'addetto dell'Inter per gli arbitri che tiene i rapporti con i direttori di gara non è indagato al momento.

Il pm Maurizio Ascione vuole chiarire anche con lui quelle "designazioni pilotate" contestate a Gianluca Rocchi e quelle scelte "poco gradite" all'Inter. Perché sarebbe lui quel "Giorgio" al quale fanno riferimento in un'intercettazione Rocchi e il suo vice Andrea Gervasoni, indagati per concorso in tentata frode sportiva. "Non lo vogliono più vedere" è il senso di quanto gli investigatori captano dall'ascolto della loro telefonata. Riferito ai desiderata arbitrali dell'Inter che, secondo l'interpretazione del pm Ascione avrebbe fatto (direttamente o indirettamente) una certa pressione su Daniele Doveri, arbitro ritenuto inviso alla squadra nerazzurra. Al contrario di Andrea Colombo, "più gradito" alla stessa Inter. Saranno sentiti anche altri "club referee manager" di altre squadre come Juventus, Lazio e Parma. La Repubblica scrive che ci sono altre intercettazioni in cui Rocchi parla con dirigenti dei club di Serie A: contatti che, formalmente da regolamento, non potrebbe intrattenere.

Accertamenti anche sul centro Var di Lissone, per chiarire quanto tempo effettivamente ci vuole per passare dalla Serie A alla B nelle indagini sulle presunte "bussate". Lo riporta Calciomercato.com