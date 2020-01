n principio d’incendio si è sviluppato in serata all’interno del centro sportivo “Davide Astori”, gli ex ‘campini’ in cui si allena la Fiorentina, a breve distanza dallo stadio Artemio Franchi e dai giardini di Campo di Marte. Sul posto, lato area parcheggio di piazzale Campioni del ’56, sono intervenuti i vigili del fuoco.

A causare il principio d’incendio, stando a quanto ricostruito in prima battuta, un probabile guasto a una cabina elettrica. Nessuno è rimasto coinvolto ma il fumo si è diffuso nella zona e, secondo quanto appreso, sarebbe stato avvertito pure a una certa distanza da sportivi dilettanti impegnati in attività agonistiche e di allenamento in altri campi sportivi dell’area.

