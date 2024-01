“In questo momento è un mercato da 4 per la Fiorentina. Italiano aveva chiesto un esterno subito”

Riccardo Galli, giornalista de La Nazione, ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina sul calciomercato, queste le sue parole: “Bisogna aspettare nel giudicare il mercato, siamo al 18 gennaio e quindi manca ancora del tempo. Se il mercato chiudesse adesso sarebbe un mercato da 4 per la Fiorentina ma bisogna aspettare. Fino a questo momento è arrivato solo Faraoni. Vediamo chi arriva e come arriva, di certo c’era l’esigenza di avere subito un esterno e lo aveva fatto notare anche Italiano subito ma questo non c’è stato”