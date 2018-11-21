In estate la Fiorentina era vicina a De Paul. Adesso è derby Inter-Milan per il trequartista

Cinque gol e tre assist fin qui in Serie A per Rodrigo De Paul, uno dei pochi a salvarsi nel momento nero che sta vivendo l’Udinese. Numero dieci sulle spalle, colpi importanti e trascinatore di una s...

Cinque gol e tre assist fin qui in Serie A per Rodrigo De Paul, uno dei pochi a salvarsi nel momento nero che sta vivendo l’Udinese. Numero dieci sulle spalle, colpi importanti e trascinatore di una squadra che adesso, sotto gli ordini di Nicola, dovrà conquistare punti in ottica salvezza. Lui, intanto, si è guadagnato anche la convocazione con la nazionale. L’Argentina, infatti, non è rimasta indifferente di fronte alle sue prestazioni, tanto che il Ct Scaloni ha deciso di dargli fiducia in questo immediato post Mondiale.

Derby di mercato:

Sulle sue tracce, intanto, sono piombate le grandi del nostro campionato. Due su tuttE, una sola città: Milano. Milan e Inter, infatti, stanno muovendo i primi passi per capire quante possibilità ci siano per imbastire una trattativa. I rossoneri, in particolare, nella giornata di lunedì incontreranno i nuovi agenti del centrocampista argentino, con l’obiettivo di fare una chiacchierata perlustrativa sui loro assistiti. Ovviamente al centro del discorso ci sarà De Paul, anche se su di lui è da tempo forte l’interesse dell’Inter. Si preannuncia un bel derby di mercato, dunque. Tutto a tinte argentine.

fonte: Sky Sport