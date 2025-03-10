In contemporanea a Fiorentina-Juve ci sarà un concerto sold out al Mandela. Comune sconsiglia di usare l'auto

Il concerto di Brunori SAS sarà concomitante a Fiorentina-Juve, il Comune consiglia di usare i mezzi pubblici

Il concerto del cantante terzo classificato a Sanremo Brunori SAS si terrà domenica a Firenze in concomitanza con il big match Fiorentina-Juve. Il comune di Firenze ha diramato dei consigli sia per chi deve andare allo stadio che al concerto:

INGRESSO AL MANDELA FORUM – Si potrà accedere al Mandela Forum sia da viale Manfredo Fanti (all'altezza del civico 199) angolo P.zza E. Berlinguer, che da viale Malta (all'altezza del civico 8) a partire dalle ore 18:30. Si consiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici e l’arrivo al Mandela con dovuto anticipo, in quanto l'area del Campo di Marte, dove sono situate le due strutture, sarà interessata da chiusure al traffico e divieti di sosta.

ASSISTENZA STEWARD – In corrispondenza dei varchi di accesso all’area, oltre al personale della Polizia Municipale, saranno presenti steward del Mandela Forum per informare gli spettatori su ingressi, biglietterie, treni, collegamenti, parcheggi.

AUTO – In occasione della partita, gran parte della zona sarà pedonalizzata. Si sconsiglia vivamente di addentrarsi nell’area di Campo di Marte con mezzi privati.

MOTO/BICI – Per gli spettatori del concerto sarà in funzione un parcheggio gratuito per moto e biciclette in viale Malta.

PARCHEGGIO + TRENO - Per chi viene in auto, in particolare da fuori Firenze, la soluzione raccomandata è parcheggiare nell’area di sosta adiacente alla stazione ferroviaria di Rovezzano in via della Chimera, vicino all’uscita autostradale A1 Firenze Sud, e utilizzare il treno per raggiungere il Mandela Forum (ATTENZIONE, chi esce dall’autostrada deve seguire il seguente percorso: via Giovanni Agnelli, via Marco Polo, svoltare a destra in via Generale Dalla Chiesa, alla rotonda terza uscita via Rocca Tedalda, alla rotonda seguente prima uscita via Corilla, svoltare a sinistra in via Odoardo Spadaro, proseguire fino a via della Chimera).

Dalle ore 15 tutti i treni regionali in transito da sud dalla stazione di Rovezzano fermeranno alla stazione Campo di Marte, che dista poche centinaia di metri dal Mandela Forum.

Al termine dello spettacolo sarà disponibile, alle ore 24,30, un treno speciale dalla stazione Campo di Marte a quella di Rovezzano.

PARCHEGGIO PER DIVERSAMENTE ABILI - Si potrà utilizzare un’area appositamente ricavata all’ingresso principale di piazza Berlinguer (lato viale Fanti accanto alla Misericordia San Pietro Martire).

NUMERI UTILI - Polizia Municipale (pronto intervento) 055.3283333. Radio Taxi Socota Co.Ta.Fi 055.4242 055.4390. Assistenza disabili in Stazione 199303060. Call Center Comune di Firenze 055.055.