IN ATTESA DELLO STADIO, PRENDE FORMA IL CENTRO SPORTIVO GIOVANILE. LA PRIMA SQUADRA...

Di Gabriele CaldieronMentre lo stadio sembra un rincorrersi di progetti, carotaggi, promesse e scarichi di responsabilità, il centro sportivo giovanile oggi ha fatto un’ulteriore passo in avanti.Da ci...

Di Gabriele Caldieron

Mentre lo stadio sembra un rincorrersi di progetti, carotaggi, promesse e scarichi di responsabilità, il centro sportivo giovanile oggi ha fatto un’ulteriore passo in avanti.

Da ciò che ci risulta, ci sarebbe stata la terza riunione tecnica per il terreno sul quale nascerà un centro sportivo giovanile nuovo ed all’avanguardia, posizionato tra il centro benessere “Asmana”, la “Galileo” non lontano dal Centro Commerciale I Gigli in località Campi Bisenzio.

LE SPECIFICHE- circa venti ettari totali con foresteria in un terreno già acquistato dalla Fiorentina, sulla quale nasceranno ben sei campi di gioco (due dei quali dotati di tribune con una sorta di mini stadio per la primavera). Saranno presenti anche strutture come: una palestra, un’area relax, e circa un centinaio di camere per i ragazzi.

PRIMA SQUADRA - Già, perché se tutto ruoterebbe intorno al vivaio e centro giovanile, anche la prima squadra utilizzerebbe la struttura per i ritiri pre-partita quando giocherà in casa.