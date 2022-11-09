In Argentina sicuri: "La Fiorentina segue con attenzione la situazione il portiere Augustin Rossi"

Augustin Rossi sembrerebbe essere una concreta possibilità per la Fiorentina della prossima stagione tra i pali.

La situazione portiere continua a tenere banco in casa Fiorentina, con la non convincente alternanza tra Gollini e Terracciano che ha spinto la dirigenza a guardarsi intorno per la prossima stagione. Ecco perchè, almeno secondo quanto riportato dall' Argentina, Pradè starebbe attenzionando il portiere del Boca Junior classe 95 in scadenza di contratto Augustin Rossi.

Il club sudamericano avrebbe poi alzato l'offerta a sette milioni di dollari netti per quattro stagioni, ma l'estremo difensore sembrerebbe orientato ad un trasferimento in Europa anche per questioni familiari.

LE PAROLE DI JOVIC RILASCIATE A SETTEMBRE

https://www.labaroviola.com/jovic-rivela-sono-venuto-alla-fiorentina-per-essere-di-nuovo-titolare-adesso-sto-andando-bene/191768/