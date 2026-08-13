In 14mila per Fiorentina-Benevento. La stagione del centenario inizia con un rinnovato entusiasmo

C'è curiosità per la prima ufficiale della Fiorentina. Nonostante il Ferragosto alle porte saranno in 14mila al Franchi per la Coppa Italia

Saranno oltre 14mila i tifosi attesi domani sera alle 21.15 allo stadio Franchi per la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento. Un dato significativo, che testimonia l'entusiasmo e la curiosità attorno alla nuova Fiorentina, considerando anche che la partita si giocherà alla vigilia di Ferragosto, quando molti fiorentini sono già partiti per le vacanze.

Da Benevento, invece, sono attesi circa 200 sostenitori. Un buon numero, soprattutto considerando che la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stata sbloccata soltanto oggi alle 13.

I biglietti per assistere alla partita sono ancora in vendita sui canali ufficiali della Fiorentina con l'apertura dei cancelli prevista alle 19:15 col fischio di inizio previsto per le 21:15.