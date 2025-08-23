Immobile dura in campo solo 30 minuti, subito infortunio muscolare. Un flop (fisico) annunciato?

Si ferma dopo mezz’ora il ritorno in Italia e in Serie A di Ciro Immobile. L’attaccante del Bologna lascia infatti il campo all’Olimpico, con il risultato della sfida alla Roma fermo sullo 0-0.Immobil...

Si ferma dopo mezz’ora il ritorno in Italia e in Serie A di Ciro Immobile. L’attaccante del Bologna lascia infatti il campo all’Olimpico, con il risultato della sfida alla Roma fermo sullo 0-0.Immobile ha sentito tirare il quadricipite della coscia al seguito di uno scatto in profondità, venendo subito sostituito dal suo allenatore Vincenzo Italiano, che ha fatto immediatamente alzare dalla panchina Santiago Castro.