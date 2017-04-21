Ilicic con le valigie pronte, si fa avanti il Siviglia.

C'è aria d'addio attorno a Josip Ilicic, le possibilità di permanenza si assottigliano sempre più e la Fiorentina è pronta a valutare eventuali offerte. Il sodalizio che ha mostrato più interesse nei...

A cura di Redazione Labaroviola 21 aprile 2017 12:28

Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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