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Ilicic con le valigie pronte, si fa avanti il Siviglia.

C'è aria d'addio attorno a Josip Ilicic, le possibilità di permanenza si assottigliano sempre più e la Fiorentina è pronta a valutare eventuali offerte. Il sodalizio che ha mostrato più interesse nei...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2017 12:28
Ilicic con le valigie pronte, si fa avanti il Siviglia. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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C'è aria d'addio attorno a Josip Ilicic, le possibilità di permanenza si assottigliano sempre più e la Fiorentina è pronta a valutare eventuali offerte. Il sodalizio che ha mostrato più interesse nei confronti dello sloveno, è al momento il Siviglia. Non è infatti un mistero che la società andalusa apprezzi il fantasista viola già da tempo. L'estate potrebbe portare novità in questo senso. A riportare il tutto è La Nazione. 

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