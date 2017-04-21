Ilicic con le valigie pronte, si fa avanti il Siviglia.
C'è aria d'addio attorno a Josip Ilicic, le possibilità di permanenza si assottigliano sempre più e la Fiorentina è pronta a valutare eventuali offerte. Il sodalizio che ha mostrato più interesse nei...
A cura di Redazione Labaroviola
21 aprile 2017 12:28
C'è aria d'addio attorno a Josip Ilicic, le possibilità di permanenza si assottigliano sempre più e la Fiorentina è pronta a valutare eventuali offerte. Il sodalizio che ha mostrato più interesse nei confronti dello sloveno, è al momento il Siviglia. Non è infatti un mistero che la società andalusa apprezzi il fantasista viola già da tempo. L'estate potrebbe portare novità in questo senso. A riportare il tutto è La Nazione.