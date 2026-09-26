"Il vero campionato comincerà il 10 Ottobre, dopo la sosta. Vanoli è tra i migliori allenatori d'Italia"

Il giornalista è intervenuto a Radio Bruno analizzando il momento dei viola e le prospettive della squadra dopo la pausa

Enzo Baldini, ospite del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina durante la sosta, soffermandosi sul lavoro che Paolo Vanoli potrà portare avanti nelle prossime settimane e sulle ambizioni della squadra.

"Questa pausa rappresenta un’occasione importante per Vanoli, perché gli consentirà di conoscere ancora meglio i giocatori e di recuperare quelli che sono rimasti più indietro. Sono molto fiducioso: nell’ultima partita ho visto finalmente una Fiorentina convincente, capace anche di reagire dopo essere andata in svantaggio.

Abbiamo cominciato il campionato con un handicap rispetto alle nostre rivali, ma tra le squadre che puntano a un posto europeo non ho visto finora grandi segnali. Quella che mi ha sorpreso maggiormente è stata il Frosinone. Credo che il vero campionato della Fiorentina possa iniziare il 10 ottobre e non sono affatto pessimista. Lo avevo già detto e lo ribadisco: Vanoli è uno dei migliori allenatori presenti oggi in Italia".