Il Var salva il Milan e annulla la rete di Piccoli al 94′: 2-2 al Via del Mare

Finale di gara tesissimo al Via del Mare, ma Lecce e Milan si dividono la posta in palio: 2-2. La partita per i rossoneri si apre nel peggiore dei modi: problema muscolare per Leao dopo appena 8′, al suo posto Okafor. Anche senza Leao, è a sinistra che il Milan sfonda: Okafor manda in corsia Theo Hernandez, che affonda in area e crossa teso per Giroud che batte a colpo sicuro dopo aver anticipato Baschirotto, nulla da fare per Falcone. Il Milan trova anche la via del raddoppio al 35′, con il primo il primo gol in Serie A di Tijjani Reijnders. Nella ripresa, però, il Lecce riapre la partita, funziona la mossa di D’Aversa di inserire Sansone che firma il 2-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Iniziano tre minuti da incubo per il Milan. Ed È 2-2 al Via del Mare. Tutto nasce, ancora, da una disattenzione difensiva milanista: Musah perde palla nella propria metà campo, Piccoli affonda e scarica per Sansone, che apre ancora a destra verso Banda che, tutto solo, batte Maignan. Grande nervosismo nel finale, Giroud eccede con le proteste e Abisso sventola il cartellino rosso al centravanti francese. Dalla punizione fischiata, Falcone trova Piccoli che mette giù e lascia andare un tiro dalla distanza che sorprende Maignan. Ma l’urlo del Via del Mare viene strozzato in gola dal Var che richiama Abisso che, dopo la revisione al monitor, annulla la rete dei salentini. Termina così 2-2 al Via del Mare.