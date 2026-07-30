Il Valdepeñas Day. L'ex Real Madrid è arrivato a Villa Donatello per sottoporsi alle visite mediche

Sbarcato nella serata di ieri a Peretola, lo spagnolo è pronto a iniziare la sua nuova avventura. Ecco video e foto.

E' il giorno di Valdepeñas alla Fiorentina: il ragazzo è atterrato ieri sera a Peretola, e da questa mattina sta svolgendo le visite mediche a Villa Donatello.

Lo spagnolo firmerà il contratto che lo legherà alla viola, e con ogni probabilità raggiungerà già sta sera il gruppo a Londra.

ECCO IL VIDEO DEL SUO ARRIVO