Il Valdepeñas Day. L'ex Real Madrid è arrivato a Villa Donatello per sottoporsi alle visite mediche
Sbarcato nella serata di ieri a Peretola, lo spagnolo è pronto a iniziare la sua nuova avventura. Ecco video e foto.
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2026 13:25
E' il giorno di Valdepeñas alla Fiorentina: il ragazzo è atterrato ieri sera a Peretola, e da questa mattina sta svolgendo le visite mediche a Villa Donatello.
Lo spagnolo firmerà il contratto che lo legherà alla viola, e con ogni probabilità raggiungerà già sta sera il gruppo a Londra.
ECCO IL VIDEO DEL SUO ARRIVO