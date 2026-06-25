Il Tirreno scrive: "Se Piccoli dovesse partire, la Fiorentina valuta Fullkrug come alternativa"

Le possibili mosse in attacco riportare da Il Tirreno

Il futuro dell'attacco della Fiorentina ruota attorno a Moise Kean. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, qualora nessun club decidesse di versare i 62 milioni di euro della clausola rescissoria, l'attaccante e la società sarebbero intenzionati a proseguire insieme. Una permanenza di Kean potrebbe però avere conseguenze sul futuro di Roberto Piccoli. Con il centravanti ex Juventus confermato al centro del progetto, gli spazi per l'ex Cagliari rischierebbero di ridursi sensibilmente, motivo per cui non è da escludere una sua cessione nel corso del mercato. In quest'ottica, la dirigenza viola starebbe già monitorando alcuni possibili sostituti. Tra i profili seguiti c'è Mateo Pellegrino del Parma, attaccante che piace da tempo ma che viene valutato circa 20 milioni di euro dal club emiliano. Nella lista di Fabio Paratici sarebbe presente anche Niclas Fullkrug. Il costo del cartellino non supererebbe infatti i 3 milioni di euro e non è esclusa nemmeno l'ipotesi di un prestito. Sul giocatore, sempre secondo il quotidiano, avrebbe effettuato un sondaggio anche il Venezia. La Fiorentina resta dunque alla finestra, pronta a muoversi in attacco qualora il futuro di Piccoli dovesse essere lontano da Firenze.