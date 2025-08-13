Il Tirreno: “Domenica ultima amichevole per la Fiorentina contro il Viareggio a porte chiuse”

L’ultima amichevole estiva della Fiorentina prima dell’esordio ufficiale previsto per il 21 agosto in Conference non sarà quella di domani sera contro la Japan University, ma bensì domenica, sempre al Viola Park, contro il Viareggio alle 18.30. La sfida ai bianconeri però non sarà aperta al pubblico la Fiorentina alla fine ha deciso di far disputare il test solo a porte chiuse.

Lo stesso Viareggio, oggi alle 15.30, disputerà un’amichevole contro l’Under18 della Fiorentina, questa volta a porte aperte. Delusi i tifosi viareggini che avrebbero voluto vedere all’opera la propria squadra in un’amichevole di così alto livello, e anche perché sarebbe stato bello per loro affrontare un viareggino doc che gioca proprio in maglia viola, ovvero Jacopo Fazzini. Lo scrive Il Tirreno.