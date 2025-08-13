13 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il Tirreno: “Domenica ultima amichevole per la Fiorentina contro il Viareggio a porte chiuse”

Rassegna Stampa

Il Tirreno: “Domenica ultima amichevole per la Fiorentina contro il Viareggio a porte chiuse”

Redazione

13 Agosto · 11:46

Aggiornamento: 13 Agosto 2025 · 11:46

TAG:

Fiorentinaviareggio

Condividi:

di

La Fiorentina ha optato per un'amichevole a porte chisue

L’ultima amichevole estiva della Fiorentina  prima dell’esordio ufficiale previsto per il 21 agosto in Conference non sarà quella di domani sera contro la Japan University, ma bensì domenica, sempre al Viola Park, contro il Viareggio alle 18.30. La sfida ai bianconeri però non sarà aperta al pubblico la Fiorentina alla fine ha deciso di far disputare il test solo a porte chiuse.

Lo stesso Viareggio, oggi alle 15.30, disputerà un’amichevole contro l’Under18 della Fiorentina, questa volta a porte aperte. Delusi i tifosi viareggini che avrebbero voluto vedere all’opera la propria squadra in un’amichevole di così alto livello, e anche perché sarebbe stato bello per loro affrontare un viareggino doc che gioca proprio in maglia viola, ovvero Jacopo Fazzini. Lo scrive Il Tirreno.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio