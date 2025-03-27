Il Tirreno annuncia: "Mandragora osservato speciale di Spalletti, la Nazionale è molto vicina per lui"

Il centrocampista italiano potrebbe entrare nel giro degli azzurri in vista delle prime gare per le qualificazioni mondiali

Nell'edizione odierna del Tirreno, vi è un approfondimento legato alla Fiorentina, pronta a ripartire dopo il successo sulla Juventus e dopo la sosta, ed in particolare di Rolando Mandragora autore di due gol consecutivi a Firenze contro i bianconeri e contro i greci del Panathinaikos. Il giocatore è cresciuto molto in questa parte dell'anno e si è conquistato con merito la titolarità nel centrocampo viola insieme a Cataldi e Fagioli in una linea di mezzo tutta italiana. Proprio in quest'ottica anche il CT Spalletti sta iniziando a pensare anche a lui per le prossime convocazioni dell'Italia valide per le qualificazioni mondiali del 2026. Spalletti guarderà con attenzione le prestazioni del giocatore gigliato che potrebbe vestire di azzurro a breve, raggiungendo l'inamovibile Kean e Comuzzo che sta diventando una presenza fissa nella squadra.