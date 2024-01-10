Il solito Mourinho, la Roma è solo calci, proteste e cartellini rossi. La Lazio vince il derby senza portiere

La Lazio si aggiudica il derby contro la Roma, l'1-0 targato Zaccagni lancia i biancocelesti in semifinale di Coppa Italia.Cornice da grandi occasioni all'Olimpico, tutti i primi minuti del match sono...

La Lazio si aggiudica il derby contro la Roma, l'1-0 targato Zaccagni lancia i biancocelesti in semifinale di Coppa Italia.Cornice da grandi occasioni all'Olimpico, tutti i primi minuti del match sono accompagnati da una fitta coltre generata dall'intenso lancio di fumogeno (uno è finito anche in campo). La Roma calcia da lontano ma Paredes, Lukaku e Dybala sbattono sempre su avversari, Castellanos sul fronte opposto non sfrutta un errore di Kristensen in uscita. Il primo a centrare lo specchio è Cataldi a metà frazione, con una punizione che però non spaventa Rui Patricio. All'Olimpico regna a lungo l'equilibrio e le emozioni latitano. Arriva l'intervallo senza grandi sussulti, le due squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.Mourinho perde Dybala all'intervallo, l'avvio di ripresa vede la Lazio col piede sul gas: prima Rui Patricio si supera su Vecino, sull'azione dopo Castellanos è steso da Huijsen. Orsato inizialmente lascia correre, il VAR però lo richiama alla revisione ed è rigore. Il 'Taty' cede il tiro a Zaccagni, che insacca e festeggia in modo speciale l'arrivo del figlio. La tensione schizza a mille, Mourinho inserisce attaccanti in serie come da sua tradizione, in una delle sostituzioni un episodio da deprecare: lanciata una bottiglietta dagli spalti in direzione di Bove. La Roma alza il baricentro nel finale, Belotti arriva al tiro, il primo in porta della Roma dopo 87 minuti, ma trova un attento Mandas. C'è poca precisione negli assalti finali romanisti, ci prova Lukaku in rovesciata, la Lazio tiene bene in difesa nonostante rimanga in dieci per l'espulsione di Pedro (espulso nella corrida finale pure il giallorosso Azmoun) e può festeggiare, la vittoria nel derby porta i biancocelesti in semifinale.