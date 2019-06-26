Il Sassuolo per il centrocampista ghanese Alfred Duncan chiede 20 milioni di euro

Secondo Tuttomercatoweb, la Fiorentina e il Siviglia sono interessate al centrocampista del Sassuolo Alfred Duncan. Il presidente Quinzi lo valuta 20 milioni ma le offerte ricevute per lui sono di 15...

A cura di Redazione Labaroviola 26 giugno 2019 13:55

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