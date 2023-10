Il Sassuolo ferma il Bologna e fa un favore alla Fiorentina. Rossoblù dietro di 2 punti. Il racconto della gara

Finisce 1-1 la partita tra Sassuolo e Bologna, anticipo della 10^ giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: dopo 3 minuti il vantaggio ospite con Joshua Zirkzee, che stoppa alla perfezione con l’esterno un lancio di Aebischer, salta Consigli fintando il tiro e deposita la sfera in porta. I neroverdi non si perdono d’animo e si riversano in avanti, alla ricerca del pareggio, che arriva al 44′, grazie ad un tiro incrociato di Daniel Boloca dalla distanza. Da segnalare anche un tiro che è finito largo di pochissimo di Pinamonti, mentre nella ripresa la gara è stata paradossalmente più chiusa, malgrado non siano mancate le opportunità: il solito Berardi ci ha provato a più riprese da fuori, Orsolini per il Bologna il più pericoloso con un tiro debole salvato sulla linea da Toljan, abile nella lettura difensiva. Lo scrive TMW