Il Saint-Etienne (ri)vuole Eysseric. Tutte le possibilità sull'offerta francese...
Secondo quanto riportato da peuple-vert.fr, il Saint-Etienne sarebbe interessato al giocatore della Fiorentina Valentin Eysseric. I francesi avevano già cercato di comprarlo due anni fa, adesso la tra...
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2018 17:06
Secondo quanto riportato da peuple-vert.fr, il Saint-Etienne sarebbe interessato al giocatore della Fiorentina Valentin Eysseric. I francesi avevano già cercato di comprarlo due anni fa, adesso la trattativa potrebbe essere avviata rapidamente. Se la transazione dovesse prendere forma, potrebbe assumere la forma di un prestito con diritto di riscatto.