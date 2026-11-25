L'analisi Il ritiro come riflessione, Corriere fiorentino: "E intanto ci si muove sul mercato per un centrocampista"

La scelta di andare in ritiro nasce dalla volontà di avviare riflessioni interne al gruppo e preparare una fase fondamentale della stagione

Sulla carta un semplice allenamento di scarico prima del giorno di riposo previsto per oggi, in pratica l’occasione per darsi appuntamento a domani e ritrovarsi al Viola Park fino alla partenza per il Friuli, dove domenica all’ora di pranzo i viola affronteranno l’Udinese in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza.

La scelta di andare in ritiro nasce dalla volontà di avviare riflessioni interne al gruppo e preparare una fase fondamentale della stagione nella quale i viola saranno di scena pure in Coppa Italia, a Napoli, periodo durante il quale Vanoli potrebbe tornare all’antico, aumentando i centrocampisti e diminuendo gli attaccanti. Di certo, mentre sul piano degli obiettivi il tecnico ha lasciato da parte l’anno di transizione (o costruzione) andando molto più sul concreto («Ora c’è solo da fare 40 punti in fretta») su quello del rendimento è chiaro che il futuro ora è più incerto, sì legato ai risultati ma anche a un modo di stare in campo che la Fiorentina non può più permettersi. Una riflessione inevitabile a 24 ore da un k.o. che cancella qualsiasi residua speranza di risalire la china, se non fosse che a margine restano pure altre valutazioni, come quelle che hanno indirizzato le mosse estive consegnando fin dall’inizio (anche a Grosso) un organico di per sé votato all’attacco.

Una contraddizione confermata dalla ricerca nel mercato invernale di un centrocampista d’interdizione che certifica le lacune del mercato dei mesi scorsi. Insomma, un anno dopo le misure drastiche invocate da Goretti subito dopo la batosta con il Sassuolo, le stesse che portarono all’insediamento di Paratici al Viola Park ormai oltre 9 mesi fa, è come se la Fiorentina fosse tornata al punto di partenza. Con lo stesso numero di punti raccolti da Vanoli rispetto a un anno fa, 9 in 9 partite in virtù di 3 pareggi, 2 vittorie e 4 sconfitte, ma con più gol presi (19 contro i 14 dell’anno scorso) e soprattutto senza il minimo equilibrio.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino