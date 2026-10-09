Il rinnovo lo conferma: Douvikas è il titolare del Como, Kean relegato a riserva nonostante i 40 milioni

Il centravanti greco si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel progetto lariano, tanto da essere pronto a prolungare il proprio contratto

Anastasios Douvikas viaggia sempre più spedito verso il rinnovo di contratto con il Como. L'attaccante firmerà fino al 2030, allungando di un anno l'attuale scadenza dell'accordo e vedendosi anche ritoccare lo stipendio come riconoscimento dopo i 17 gol segnati nel 2025-2026 e i 3 di questo avvio di stagione. Questa notizia è l'ulteriore conferma di quanto sia centrale nel progetto di Cesc Fabregas e dei lariani.

Da queste prime 6 partite ciò che è emerso è che la prima scelta per il ruolo di centravanti del Como in questo momento è lui. In 5 occasioni infatti è stato lui a partire dall'inizio, con Kean, a disposizione solo in 4 partite, relegato in panchina 3 volte. Il rendimento del classe '99 è indubbiamente migliore del compagno di reparto italiano, uscito acciaccato dai match con la Nazionale, e poco importa se è stato programmato un investimento da 40 milioni di euro per l'ex Juventus, nessuno mette in dubbio Douvikas ora come ora. Lo riporta TMW.