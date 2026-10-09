Tegola Lazio, infortunio di Gudmundsson più serio del previsto: rientro possibile a dicembre

Gli esami avrebbero evidenziato una frattura composta alla spalla per l'ex viola

La Lazio rischia di perdere Albert Gudmundsson per diverse settimane. L'attaccante islandese, arrivato in prestito dalla Fiorentina, potrebbe infatti tornare a disposizione soltanto tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, con uno stop più lungo rispetto alle prime previsioni.

A riportarlo è Il Messaggero, secondo cui gli accertamenti a cui si è sottoposto il giocatore avrebbero evidenziato una frattura composta della spalla. Una diagnosi più preoccupante rispetto all'ipotesi iniziale di una lussazione, dopo il problema accusato durante il ritiro con la nazionale islandese.

Per la squadra biancoceleste si prospetta dunque una possibile assenza prolungata, con il rischio di dover rinunciare all'ex viola in diverse gare prima del suo rientro.