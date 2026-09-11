Il retroscena di un anno fa: la Fiorentina poteva prendere Baturina a 20 milioni ma Pradè preferì Sohm a 16

La Fiorentina si era interessata al talento croato già ai tempi di Palladino

La Fiorentina aveva avuto l'opportunità di acquistare Martin Baturina per una cifra intorno ai 22-23 milioni di euro, ma alla fine il club viola decise di non affondare il colpo, preferendo puntare su Simon Sohm.



L'interesse della Fiorentina per Baturina risale agli ultimi giorni del mercato estivo del 2024, nella prima stagione di Raffaele Palladino sulla panchina viola, quando arrivò anche Andrea Colpani.



Successivamente, il prezzo fissato dalla Dinamo Zagabria aveva complicato l'operazione. La scorsa estate, però, la Fiorentina avrebbe avuto nuovamente la possibilità di acquistare il centrocampista croato per circa 22-23 milioni di euro.



A quel punto, però, il direttore sportivo Daniele Pradè avrebbe scelto di puntare su Sohm, per una cifra intorno ai 16 milioni, rinunciando all'operazione Baturina. Una scelta che oggi, anche alla luce della vetrina della Champions League, torna inevitabilmente a far discutere.