Il retroscena del Messaggero: "In Serie A c'è un calciatore importante che sta giocando senza idoneità sportiva"

Sempre al Messaggero nel corso della sua lunga intervista, Ivo Puccini, ha svelato anche un retroscena inquietante su un calciatore che oggi è protagonista in Serie A. Il medico della Lazio stava risp...

Sempre al Messaggero nel corso della sua lunga intervista, Ivo Puccini, ha svelato anche un retroscena inquietante su un calciatore che oggi è protagonista in Serie A. Il medico della Lazio stava rispondendo ad una domanda sul caso Danso. Difensore che in estate sembrava ad una passo dalla Roma e che poi saltò per alcuni problemi di salute mai precisati. Il dottor Puccini ha così voluto svelare un caso che potrebbe corrispondere con quello visto a Roma pochi mesi fa: "Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A. Ma io non lo ritenni idoneo a giocare a calcio. Venne visitato in tre cliniche differenti perché l’ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare lo voleva a ogni costo. Ma il no rimase fermo. Oggi, a meno di interventi successivi, il calciatore è in campo ma senza idoneità".

FERRARI: “FIESOLE CHIUSA ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE. PRIMA PARTE DEI LAVORI DOVREBBE FINIRE NEL 2026”

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