Il Resto del Carlino: "Dopo il flop alla Juve, il Bologna valuta la cessione di Holm: c'è la Fiorentina"

Da Bologna rivelano che la Fiorentina sarebbe interessata a Emil Holm

L'esperienza di Emil Holm alla Juventus non ha rispettato le aspettative. Dopo appena sei mesi e sette presenze complessive, il club bianconero ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, consentendo al terzino svedese di fare ritorno al Bologna.

A questo punto il club rossoblù valuta due possibili scenari: trattenere Holm in rosa per la prossima stagione oppure cederlo sul mercato. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, sulle sue tracce ci sarebbe la Fiorentina, oltre ad alcuni club di Premier League.