Il Resto Del Carlino, Donsah recuperato per la sfida contro la Fiorentina
Il mediano del Bologna, Donsah, secondo Il Resto Del Carlino, tornerà a disposizione per la sfida contro la Fiorentina dopo la sosta dedicata alle Nazionali. Il giocatore ha messo minuti nelle gambe g...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2018 15:24
Il mediano del Bologna, Donsah, secondo Il Resto Del Carlino, tornerà a disposizione per la sfida contro la Fiorentina dopo la sosta dedicata alle Nazionali. Il giocatore ha messo minuti nelle gambe giocando con la formazione primavera ed in questi giorni Filippo Inzaghi lo allenerà in modo da poterlo convocare per “il derby dell’appennino“.