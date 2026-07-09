Il Resto del Carlino: "Caprini entro sabato al Cesena. Ai romagnoli piace anche Braschi"
Il Cesena potrebbe dunque piazzare il doppio colpo
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2026 09:46
Il Cesena conta di chiudere l'operazione con la Fiorentina per il prestito di Maat Daniel Caprini entro domenica per far aggregare il giocatore sin da subito ai compagni per la partenza per il ritiro di Acquapartita. Il classe 2006 potrebbe anche non essere l'unico prestito in ballo su questo asse: interesserebbe, infatti, anche il mediano Lapo Deli, 31 presenze e due reti lo scorso anno in Primavera 1 con la maglia viola. Un altro nome attenzionato, sempre in casa Fiorentina, sarebbe quello dell’attaccante Riccardo Braschi. Lo scrive Il Resto del Carlino.