Il Real vuole l’Europa per Mastantuono. La Fiorentina offre un prestito con opzioni e riscatti

La Fiorentina ci prova davvero: Paratici sogna il colpo Mastantuono

Mastantuono, esterno destro argentino classe 2007, continua a essere uno dei nomi più affascinanti per il mercato della Fiorentina. Il talento argentino del Real Madrid piace molto a Fabio Paratici, che starebbe seguendo con attenzione l'evolversi della situazione.

Il club spagnolo, visti i tanti campioni che ha in rosa, vuole mandare il giovane talento in prestito per consentirgli di trovare continuità e accumulare esperienza ad alto livello. Secondo le ultime indiscrezioni, il Real Madrid avrebbe comunicato a Mastantuono di preferire una destinazione europea, escludendo quindi altre opzioni. La concorrenza è numerosa e ci sono diversi club interessati, ma in questo scenario la Fiorentina resta in prima fila, grazie anche agli ottimi rapporti tra Paratici e il club madridista.

La formula sul tavolo prevederebbe un prestito con bonus, opzioni, percentuali e controriscatto.