Il procuratore di Lucas Perri rivela: “In passato sono stato vicino a portarlo alla Fiorentina”

L’agente di Lucas Perri oggi al Leeds United ha rilasciato un intervista a Tuttomercatoweb in cui ha parlato anche della possibilità di vedere il portire in Italia nel futuro e di come sia stato vicino in passato:

Parliamo dei suoi giocatori, parlando da Lucas Perri: anni fa era nel mirino della Sampdoria…

“È vero. Anche noi siamo quasi arrivati alla Fiorentina. Nell’ultima sessione di calciomercato siamo stati molto vicini a firmare con una grande squadra italiana. Ma siamo contenti del percorso di Lucas. È diventato rapidamente un idolo in Francia, giocando per il Lione, e ora è nel miglior campionato del mondo. Chissà, forse un giorno… Ricordo che quando parlavo di Lucas, nessuno lo conosceva, e oggi è in Premier League. Quando parlavo di Strefezza, era la stessa cosa. Oggi abbiamo tre giocatori che sicuramente raggiungeranno i massimi livelli.

Eravamo vicini a ingaggiarne uno in Italia la scorsa estate, ma il posto per uno straniero non • si è liberato prima della fine del mercato. In questo caso, si trattava di Jean Claude. Un centrocampista simile a Onana, una stella della J League giapponese e uno dei giocatori principali della nazionale del Togo.