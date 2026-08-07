Canovi: "La Fiorentina è come il Como, lotterà per l'Europa. Paratici è un dirigente molto bravo"

Il noto procuratore calcistico ha analizzato il mercato estivo della Fiorentina e ha espresso fiducia in vista della prossima stagione.

L'avvocato e procuratore Dario Canovi, è intervenuto alle radio di Tuttomercatoweb.com commentando le mosse della Fiorentina.

Di seguito le sue parole: "Ha operato tanto e bene, come il Como. E credo sia molto importante. A volte spendere non vuol dire fare bene. Stavolta ha speso e ha fatto bene. Paratici sapevamo che era un ottimo ds, che ha fatto molto bene fin dai tempi della Sampdoria. Conosce bene il suo lavoro. Penso che quest'anno, la Fiorentina abbia la possibilità di lottare seriamente per l'Europa".