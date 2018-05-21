Il pranzo dei saluti e le prime voci su quanto sarà il budget per Corvino…

Sul Corriere Fiorentino si scrive che oggi i viola si ritroveranno al centro sportivo per un pranzo al quale dovrebbe partecipare quasi tutti i giocatori, Pioli e il suo staff. Aumenta anche l’attesa...

Sul Corriere Fiorentino si scrive che oggi i viola si ritroveranno al centro sportivo per un pranzo al quale dovrebbe partecipare quasi tutti i giocatori, Pioli e il suo staff. Aumenta anche l’attesa per il prossimo Cda, fissato tra gli ultimi giorni di maggio e i primi di giugno. Lì sarà dato a Corvino il budget per il mercato. Si parla di circa 20 milioni di euro. A quel punto le trattative potranno cominciare.