Il Parma prende un attaccante. Di Marzio: "In chiusura l'acquisto di Touré, prestito con diritto di riscatto"

L'attaccante è pronto a lasciare l'Atalanta: operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Il Parma è pronto a piazzare un colpo per il proprio attacco. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è infatti in chiusura il trasferimento di El Bilal Touré dall'Atalanta. L'operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Il diritto diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni concordate tra i due club.

Nell'accordo è stata inserita anche una percentuale sulla futura rivendita del centravanti, che consentirà all'Atalanta di mantenere un interesse economico sull'eventuale cessione del giocatore negli anni successivi.