Il paradosso FIGC: 11mila euro alla Fiorentina per degli “sfottò”, 10 alla Juve per il caso Mazzola

La FIGC ha ufficializzato le sanzioni nei confronti di Fiorentina e Juventus per gli episodi di Domenica

In mattinata sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo, che hanno creato non poca indignazione tra i tifosi viola. Oltre alle multe per il capitano David De Gea e il direttore sportivo Fabio Paratici, la Fiorentina è stata sanzionata con un’ammenda di 11 mila euro per aver iniziato il secondo tempo di domenica contro il Napoli con cinque minuti di ritardo e per i cori di “sfottò” rivolti alla squadra avversaria.

Una sanzione che ha fatto discutere, soprattutto se confrontata con la multa di 10 mila euro inflitta alla Juventus per il triste episodio che ha visto i tifosi bianconeri oltraggiare la memoria della leggenda del calcio italiano Sandro Mazzola durante il minuto di silenzio prima di Juventus-Atalanta.

Due episodi diversi, ma che inevitabilmente hanno acceso il confronto sulla sulla proporzionalità delle sanzioni.