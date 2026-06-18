Il Paok non riscatta Bianco, tornerà alla Fiorentina. Questa stagione non è mai stato titolare

Alessandro Bianco, classe 2002, di proprietà della Fiorentina, tornerà a Firenze dopo l'esperienza in Grecia

Niente riscatto per Alessandro Bianco: scadeva il 15 giugno la possibilità per il PAOK di Salonicco di esercitare la clausola per trattenerlo dal prestito dalla Fiorentina rendendolo a tutti gli effetti un giocatore del club. Non è detto però che il centrocampista classe 2002 non possa restare anche la prossima annata in Grecia, visto che il PAOK potrebbe provare comunque a bussare in casa viola per trattare.

Anche se nella passata stagione non si è imposto come titolare, Bianco a 23 anni ha messo nel suo bagaglio un'esperienza all'estero che potrà servirgli in futuro, soprattutto considerando la possibilità avuta di avere spazio in campo europeo: 6 le presenze accumulate fra la fase a campionato dell'Europa League ed i playoff per accedere agli ottavi di finale, con un gol all'attivo per lui.

Da capire se in queste settimane il PAOK si farà vivo con Paratici, altrimenti il ragazzo rientrerà intanto alla Fiorentina, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027, per poi capire quale strada sarà meglio prendere per il suo futuro. Lo scrive TMW