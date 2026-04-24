Il Napoli sbrana la Cremonese: finisce 4-0 al Maradona. La Fiorentina resta a +8 sulla salvezza

Non c'è partita al Maradona tra Napoli e Cremonese. Finisce 4-0 per i Campioni d'Italia che segnano tre volte nei primi 45 minuti.

La vittoria del Napoli contro la Cremonese ci dà già una prima indicazione: non sarà questo il weekend che decreterà la vittoria dello scudetto dell'Inter, che nella migliore delle ipotesi dovrà aspettare una settimana. La seconda indicazione è che se i grigiorossi giocano con questo spirito le ultime partite di campionato, le speranze di salvezza sono davvero minime. Al "Maradona" finisce 4-0, risultato a dir poco stretto ai partenopei, perché quello andato in scena è stato più che un incontro una partita più simile a quelle del giovedì dove il Napoli si è trovato più uno sparring partner che un avversario. 25 tiri a 3, 9 tiri in porta a 2, con quelli della Cremo arrivati a partita già virtualmente chiusa. Il solo Scott McTominay dopo 39 minuti aveva già tirato per 6 volte e chiuderà con 10 tiri.

Proprio lo scozzese ha aperto le marcature dopo 3 minuti, poco dopo aver sprecato una grande occasione. De Bruyne lo vede e lo serve, stop di sinistro e tiro rasoterra di destro che finisce nell'angolo più lontano. 10° gol in questo campionato per lui. Il canovaccio non cambia, si gioca a una porta sola. Un assedio come pochissimi se ne vedono in Serie A, la Cremonese stringe i denti ma viene preso a pallonate, resiste fino a quasi la fine del primo tempo, poi incassa due reti tra il 45' e il 48': prima un tiro di Hojlund che trova una deviazione decisiva di Terracciano, poi De Bruyne scardina il pallone dai piedi di Maleh e scaraventa in rete.

C'è tempo anche per il 4-0 con Alisson che riceve prima del centrocampo da Milinkovic-Savic, si avvia fino al limite dell'area palla al piede, punta Luperto e col destro mette il pallone alla destra di Audero: è il suo terzo gol in campionato. Potrebbe arrivare anche il pokerissimo per un mani di Grassi su tiro di Giovane, ma la conclusione di McTominay è debole e Audero para. Cremonese salvata anche dalla traversa su colpo di testa di Rrahmani.

A conti fatti poteva finire con un risultato tennistico, ma la sostanza non cambia: il Napoli mette un altro mattoncino verso la qualificazione in Champions. La Cremo dovrà fare il tifo per il Verona contro il Lecce e cambiare completamente registro per le prossime partite come riportato da TMW.