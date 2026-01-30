Il Napoli potrebbe ritrovare Rrahmani contro la Fiorentina, dalla panchina Lukaku e Giovane

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli per quanto riguarda gli infortunati e i calciatori a disposizione di Conte per Napoli-Fiorentina:

“L’allenatore del Napoli potrebbe ritrovare Rrahmani ma sarebbero comunque poche le scelte complessive in chiave formazione e ricambi nel secondo tempo. Uno di questi, Giovane, rientra: in Champions era out perché non poteva essere aggiunto in lista Uefa. Lukaku pronto a entrare nella ripresa per mettere nuovi minuti nelle gambe”.