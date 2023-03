Il Monza vince 2-1 contro l’Empoli e allunga sulla Fiorentina: sono 4 i punti di differenza con i viola

Si è conclusa da qualche minuto la sfida tra Monza ed Empoli, iniziata alle ore 15. Dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio di un gol grazie a Ciurria, il Monza nel secondo tempo si è fatto agganciare, in un primo momento, dalla rete di Satriano. Il gol di Izzo da calcio d’angolo ha poi rimesso i toscani ad un gol di distanza per il 2-1 finale. Adesso i brianzoli sono a quota 32 punti, a -3 dal settimo posto, occupato dalla Juventus e a +4 dalla Fiorentina.