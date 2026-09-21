Il mondo del calcio piange Sergio Carpanesi, l'ultimo degli eroi della Fiorentina che nel 1955-56 vinse lo Scudetto

Se ne va a 90 ani l'ultimo eroe della Fiorentina scudettata del 1956

Il calcio italiano piange Sergio Carpanesi, scomparso oggi all’età di 90 anni. Spezzino, Carpanesi vinse lo scudetto con la Fiorentina nella stagione 1955-56, quando aveva solo 20 anni; era l’ultimo reduce di quella squadra ancora in vita. A scoprire quel giovane talento fu Fulvio Bernardini, quando il giovane Sergio giocava nei “Carpanesi Boys”, la squadra giovanile creata alla Spezia del futuro campione.

Carpanesi arrivò in viola per la cifra di 400mila lire; l’esordio con la prima squadra avvenne a Ferrara il 13 maggio 1956, una partita memorabile per lui visto che riuscì anche a segnare su assist di Julinho.

Nel suo ruolino di marcia figurano 31 partite di campionato con la Fiorentina in quattro stagioni, poi Palermo, Spal, Roma, Sampdoria, Anconitana e Angelana. Fra le sue vittorie anche una Coppa Italia con la Roma nel 1964 e la Coppa delle Fiere del 1961.

Poi Carpanesi iniziò ad allenare: Maceratese, Lecco, Pisa, Monza, Prato (dove viene ricordato ancora con affetto per la vittoria del campionato di C2 nella stagione 1982-’83) e Spezia, la squadra della sua città.

Il funerale di Sergio Carpanesi sarà celebrato mercoledì 23 settembre alle 15,30 nella chiesa dei Salesiani in via Gioberti a Firenze come riportato da lanazione.it