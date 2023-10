Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sir Bobby Charlton. Aveva 86 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sir Bobby Charlton. La leggenda del calcio inglese è scomparsa questo pomeriggio all’età di 86 anni. r Bobby, come è ora chiamato affettuosamente ed ufficialmente, è uno dei tre calciatori inglesi che hanno superato le 100 presenze internazionali diventando famosi per il gioco deciso, ma soprattutto per il fair play. Billy Wright, che indossò la fascia di capitano 90 volte, fu il primo, negli anni ’50, a tagliare il prestigioso traguardo, mentre Charlton e Bobby Moore, che alzarono al cielo di Wembley il trofeo Jules Rimet nel 1966, lo seguirono successivamente. Mentre Wright e Moore giocavano in ruoli simili come mediani, Charlton era più una mezzala con caratteristiche offensive. Tutti e tre, comunque, erano famosi in tutto il mondo per la loro determinazione e la durezza nei contrasti, caratteristica che non oltrepassò mai i limiti. Sopravvissuto alla tragedia di Monaco del 1958, Sir Bobby Charlton è stato una leggenda del calcio britannico: alzò da capitano la Coppa dei Campioni con il Manchester United di George Best, segnando anche due reti in finale. È stato campione del mondo nel 1966 con l’Inghilterra, di cui è stato anche il miglior realizzatore prima dei sorpassi di Rooney e Kane.